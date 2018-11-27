Клімкін пояснив, навіщо Україні воєнний стан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми прекрасно розуміємо, що Росія підбирається до Маріуполя, до Азовського узбережжя - заявив міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що воєнний стан у 10 областях України було введено для того, щоб бути готовими відповісти на будь-яку російську провокацію

Про це він заявив під час ефіру в «Сніданку з 1+1».

За словами міністра, воєнний стан потрібен для того, щоб відбити подальші акти агресії.

«Ми прекрасно розуміємо, що Росія підбирається до Маріуполя, до Азовського узбережжя, і використати момент для того, щоб або провокацію, або іншу подію, використати для подальшого наступу, вона звичайно може. І блокаду, й блокаду взагалі в регіоні Чорного моря. Тому маємо бути до цього готові, й саме для того є воєнний стан», - заявив він.

Клімкін також наголосив, що воєнний стан був введений не для того, щоб зреагувати на конкретну подію.

Як вже відомо, «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.

У зв'язку з Азовською кризою президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет, Рада нацбезпеки провела засідання і скерувала до Верховної Ради пропозицію запровадити воєнний стан.

Голова держави 26 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про введення військового положення. Згідно з рішенням РНБО, президенту запропонували ввести воєнний стан з 14:00 хвилин 26 листопада 2018 року до 14:00 хвилин 25 січня 2019-го.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 26 листопада прийняла законопроект № 9338, за допомогою якого погодила президентську ініціативу ввести воєнний стан в Україні. Президент підкреслив, що не буде вдаватися до обмеження свобод громадян, поки в цьому не буде потреби.

Під час голосування текст доопрацьованого законопроекту не було опубліковано, він з'явився в картці законопроекту через деякий час. Проект закону передбачає введення воєнного стану в певних регіонах - у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Документ, який набирає чинності у день офіційної публікації, стверджує президентський указ, згідно з яким воєнний стан вводиться на 30 діб з 14:00 26 листопада.