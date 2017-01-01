Волинець назвав справжню причину шахтарських страйків

Та ціна, яку зараз встановили з 1 листопада на українське вугілля, набагато нижча, ніж вугілля, яке завозиться з-за кордону – голова профспілки гірників

Михайло Волинець, Голова Незалежної профспілки гірників України, вважає, що причиною заборгованості по заробітній платні, що призвела до страйків шахтарів, винна багаторічна державна політика заниження ціни вітчизняного вугілля. «Насправді ціна на вугілля в Україні була занижена. Тобто, ціна на вугілля, яке видобувалося на українських



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Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

Та ціна, яку зараз встановили з 1 листопада на українське вугілля, набагато нижча, ніж вугілля, яке завозиться з-за кордону – голова профспілки гірників

Михайло Волинець, Голова Незалежної профспілки гірників України, вважає, що причиною заборгованості по заробітній платні, що призвела до страйків шахтарів, винна багаторічна державна політика заниження ціни вітчизняного вугілля.

«Насправді ціна на вугілля в Україні була занижена. Тобто, ціна на вугілля, яке видобувалося на українських шахтах. І вона була в три рази нижчою, ніж завозили його з-за кордону. А зараз ціна трохи вирівнялася, але вона знову нижча ніж витрати на видобуток вугілля. І та ціна, яку зараз встановили з 1 листопада на українське вугілля, 2425 гривень, вона набагато нижча, ніж вугілля, яке завозиться з-за кордону. На 300 гривень нижча, ніж середня ціна, затрато-ціна на видобуток вугілля в Україні на державних шахтах».

На його думку, може бути лише два шляхи фінансування вугільної галузі: справедлива ринкова ціна або державні дотації. «Перше джерело – самі повинні заробляти. Але тоді має бути справедлива ціна. І друге джерело – держпідтримка. А у нас відбулося так, що в односторонньому порядку уряд припинив виділяти кошти держпідтримки, і на майбутній рік в бюджеті не закладено ні копійки ні на капітальне будівництво, ні на технічне оснащення, ні на здешевлення собівартості, тобто на виплату зарплат. Цього поки що не передбачає уряд. Тоді треба встановлювати справедливу ціну. Якщо ми живемо в ринкових умовах, і ціни на інші енергоносії ринкові. Інакше наші шахти припинять існування», - підкреслив він.

За словами Михайла Волинця, 58 гірників шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» знаходяться під землею на знак протесту проти заборгованості із зарплати. Гірникам шахти в повному обсязі не виплачена зарплата ще за серпень, всього лише 10 відсотків - за вересень, і ні копійки за жовтень. А працівникам інфраструктурних підрозділів, в яких зовсім мізерні зарплати, заборгували ще за липень.

Нагадаємо, за рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з 1 листопада 2017 року ціна реалізації вугілля державних шахт для теплової генерації (ТЕС і ТЕЦ) підвищена на 10% - з 2200 до 2425 грн / тонну.

У тарифі для теплової генерації ціна вугілля, визначена за формулою Роттердам +, становить 2113 грн/тонну, що на 312 гривень нижче ціни вугілля державних шахт.