У Вінниці хмарно і холодно: синоптики дали прогноз на 25 березня

У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель

Температура повітря вночі –3°С до –5°С, вдень від +5°С до +7°С.

У четвер, 25 березня, у Вінниці буде хмарно і холодно. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Температура повітря вночі –3°С до –5°С, вдень від +5°С до +7°С. Опадів не прогнозують.

Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

«Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля – це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, уже не буде», – зазначив Горбань.