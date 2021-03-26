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    Прикарпаття може підтопити. Синоптики розповіли, коли саме

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    Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1 метра - Прикарпаття може підтопити. Синоптики розповіли, коли саме
    Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1 метра
    Фото: Волинь пост

    Найближче різке потепління в області очікується вже 27 березня

    На Івано-Франківщині можливе підняття рівня води в місцевих водоймах. Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації оголосило штормове попередження.

    «За повідомленням Івано-Франківського обласного гідрометцентру, у зв’язку iз вiдлигою та очiкуваними опадами 28-29 березня на рiчках області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1 м над рiвнями 26 березня станом на 08:00. Без негативних наслiдкiв», – йдеться в повідомленні.

    За даними Синоптик.юа, найближче різке потепління в області очікується вже 27 березня. Температура повітря може піднятись до 15 градусів тепла. У результаті місто накриють відлига та різкі опади. Через це очікують підняття рівня води.

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    Теги: вихідні прогноз погоди Івано-Франківщина повітря місто влада
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