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    Волкер перед зустріччю з Сурковим відвідає Донбас і Київ

    Волкер 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві
    Спецпредставник США з питань України Курт Волкер збирається відвідати Україну цього тижня. Про це він підтвердив «Голосу Америки». «Для того, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, Волкер в середу 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві», - йдеться у повідомленні.
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    <span>Курт Волкер в Авдіївці, Україна, 23 липня 2017 року</span>
    Курт Волкер в Авдіївці, Україна, 23 липня 2017 року

    Волкер 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві

    Спецпредставник США з питань України Курт Волкер збирається відвідати Україну цього тижня.

    Про це він підтвердив «Голосу Америки».

    «Для того, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, Волкер в середу 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві», - йдеться у повідомленні.

    На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.

    Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

    Водночас Волкер заявив, що минула зустріч із Сурковим 13 листопада у Белграді була «кроком назад». За його словами, Кремль не був готовий до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

    «Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі», - заявляв Волкер у листопаді після зустрічі.

    Як відомо, 21 серпня 2017 року Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську. Згодом сторони повідомили, що зустріч мала «ознайомлювальний» характер: відбувалася за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.

    Друга зустріч відбулася 7 жовтня в Сербії. Волкер і Сурков поговорили про перемир'я на Донбасі.

    Волкер вважає, що у миротворчій місії не повинно бути представників Росії. 

     

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