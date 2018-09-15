Волкер радить Україні продовжити закон про особливий статус Донбасу, щоб зберегти санкції



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Курт Волкер

За його словами, Україна внесла вклад у виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер закликав Верховну Раду продовжити чинність закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це він заявив на форумі YES у Києві.

«Україна добилася величезного прогресу. За останні чотири роки Україна відродила свою самобутність, те, що не було настільки очевидним раніше, й Україна у цьому процесі стала динамічною європейською країною», - наголосив Волкер.

За його словами, Україна також внесла вклад у виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Наприклад, ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, закон про амністію, а також заявила про готовність провести місцеві вибори.

Він підкреслив, що українська влада не може впровадити «ці ідеї до того часу, доки території будуть окупованими».

Нагадаємо, Волкер заявив, що Росія навмисно принижує результати впливу санкцій проти неї, але насправді вони мають вплив на спосіб приняття Москвою рішень.