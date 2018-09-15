Волкер: Санкції потрібні, бо мають вплив на Москву



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Курт Волкер

На думку спецпредставника США, для Путіна великою несподіванкою є те, що ЄС не відмовляється від санкцій

Росія навмисно принижує результати впливу санкцій проти неї, але насправді вони мають вплив на спосіб приняття Москвою рішень. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Санкції мають наслідки, вони впливають на росіян, на спосіб прийняття рішень в Росії. Я знаю, що Росія навмисно висуває цей аргумент – нам байдуже. Ні, там є відмінність», - зазначив Волкер.

На думку представника Держдепартаменту, санкції мають бути продовжені.

«Той факт, що Європейський Союз так наполегливо над цим працює, я думаю, це велика несподіванка для Путіна», - підкреслив він.

Волкер також закликав країни світу відреагувати на гуманітарну катастрофу, яка склалася на сході України.

«Я хочу підкреслити, що на сході України відбувається гаряча стадія війни, яка має вплив на населення. Величезні гуманітарні проблеми. Більше 10 тис людей було вбито, понад півмільйона стали вимушеними переселенцями. Це найбільше переселення європейського населення після Другої світової війни», - повідомив Волкер.

Спецпредставник США зазначив, що конфлікт на Донбасі не є замороженим.

«Раз на три дні вбивають українського солдата. Якби це було в будь-якій країні в Європі, як би на це реагував наш політичний істеблішмент? Це величезна проблема. Я хочу сказати, що все-таки існує імператив, і необхідність для української влади працювати з усіма міжнародними організаціями: ООН, Міжнародний Червоний Хрест», - додав він.