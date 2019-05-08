Волкер запропонував варіант обміну політв'язнями між Україною і РФ



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Курт Волкер

Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими, зазначив Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер розповів про варіант обміну полоненими між Україною і Росією.

Про це Волкер повідомив в інтерв’ю російській службі BBC.

Відповідаючи на питання про те, чи вважає він здійсненною ідею новообраного президента України Володимира Зеленського про обмін утримуваних за принципом «всіх на всіх», Волкер заявив, що це той крок, який пропонував і Президент України Петро Порошенко.

«Це було б приголомшливо. Це той крок, який Україна послідовно пропонувала і при президенті Порошенко. Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими. Думаю, з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці в листопаді 2018 року», - заявив Волкер.

На його думку, потім міг би наслідувати договірної обмін утримуваними між Україною і Росією.

«Є ще ряд пропозицій, зокрема тривале припинення вогню, яке тривало б довше, ніж все, що було до цього моменту. Подальше відведення важкого озброєння також було б дуже хорошим кроком. Ще одним кроком вперед було б забезпечення дійсно безпечного проходу на кількох діючих КПП через лінію розмежування. І багато іншого, що обговорювалося раніше, але ніколи не було виконано. Можливо, зараз є шанс знову повернутися до цього», - припустив він.



