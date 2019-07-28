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    Волкер заявив, що окупація заважає розвитку Донбасу

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    Спецпредставник Держдепартаменту США в&nbsp;справах України&nbsp;Курт Волкер під час візиту на Донбас - Волкер заявив, що окупація заважає розвитку Донбасу
    Спецпредставник Держдепартаменту США в справах України Курт Волкер під час візиту на Донбас

    Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки розвитку України, яку ми зараз спостерігаємо, - заявив Волкер

    Спеціальний представник Держдепартаменту США в справах України Курт Волкер заявив, що окупація заважає Донбасу розвиватися в «загальній динаміці України».

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих територіях страждають, - це російське вторгнення й окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки розвитку України, яку ми зараз спостерігаємо», - заявив Волкер.

    Нагадаємо, делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала зону конфлікту на Донбасі.

    За словами Волкера, Сполучені Штати Америки очікують від Росії відповідних кроків з мирного врегулювання ситуації на сході України.

    Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. Він зустрівся з українськими політиками й урядовцями. Також відбулася зустріч Волкера з президентом України Володимиром Зеленським.

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