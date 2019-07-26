Волкер разом із делегацією США відвідав Донбас



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Делегація США відвідала район проведення Операції Об'єднаних сил Фото: штаб ООС

Делегація, зокрема, відвідала КПВВ «Станиця Луганська» і поспілкувалася з місцевими жителями

Делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала зону конфлікту на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, делегація, зокрема, відвідала КПВВ «Станиця Луганська» і поспілкувалася з місцевими жителями.

«Окрім того, під час візиту до України, Курт Волкер і постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили поточну ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема, процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської», – йдеться в повідомленні.

Сторони заявили про необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування, заявили в пресцентрі ООС.

Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. Він зустрівся з українськими політиками й урядовцями.