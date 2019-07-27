США очікують від Росії кроків щодо припинення війни на Донбасі



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26 липня Кур Волкер із делегацією США відвідав зону конфлікту на Донбасі

Курт Волкер вважає, що РФ має вжити заходів для мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Сполучені Штати Америки очікують від Росії відповідних кроків з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сьогодні на брифінгу в Києві.

«Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Я думаю, що Росія зі свого боку також має вжити заходів, які були б взаємними», - сказав він.

При цьому Волкер додав, що можна було б очікувати розведення сил і засобів в додаткових зонах на Донбасі.

«Відкриття додаткових пунктів пропуску, наприклад в Золотому, до чого Україна готова, а Росія не демонструє бажання. Також маю відзначити необхідність стабільного припинення вогню», - додав спецпредставник США.

Нагадаємо, делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала зону конфлікту на Донбасі.

Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. Він зустрівся з українськими політиками й урядовцями. Також відбулася зустріч Волкера з президентом України Володимиром Зеленським.