Волкер звинуватив Росію у збитті рейсу МН17



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Волкер заявив, що зенітний комплекс, який збив літак, надійшов із регулярної російської військової частини

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що відповідальність за збитий пасажирський літак рейсу МН17 на Сході України несе Російська Федерація.

Про це він заявив в інтерв'ю «Ехо Москви».

«Відповідальність несе Росія через її вторгнення і окупацію цієї частини України», - заявив він.

Як зауважив Волкер, зенітний комплекс, який збив літак, надійшов із регулярної російської військової частини. Він був доставлений з Росії на територію України, використаний для запуску з української території ракети, яка збила цивільний літак, а потім цей зенітний комплекс повернули на російську територію в російську військову частину.

«Питання про те, хто саме натиснув пускову кнопку, якщо хочете, чи то був росіянин за національністю, українець за національністю, український громадянин з Донбасу чи офіцер Збройних сил Росії, відверто кажучи, менш важливе, ніж той факт, що це російська одиниця військової техніки, яку перевезли в іншу суверенну країну під контролем Росії, була використана для запуску ракети, яка вбила всіх цих мирних громадян, а потім була вивезена з України», - підкреслив Волкер.

Нагадаємо: 24 травня Міжнародна слідча група в Нідерландах показала уламки російської ракети, якої збили малайзійський Боїнг рейсу МН17 під Донецьком в липні 2014 року. Слідчі встановили, що ракета-вбивця належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що базується в Курську. Російське міністерство оборони заявило, що ні один російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.