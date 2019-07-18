Оголошено міжнародну надзвичайну ситуацію через вірус Ебола в Конго



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Ебола загрожує іншим країнам і потребує координованих дій міжнародної спільноти

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила через спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго надзвичайну ситуацію, що має міжнародне значення.

Про це повідомили в пресслужбі ВООЗ.

«Прийшов час, щоби світ звернув на це увагу та подвоїв свої зусилля. Ми повинні працювати разом на знак солідарності з ДР Конго, аби покласти край цьому спалаху», — сказав гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Міжнародна надзвичайна ситуація означає, що подія загрожує іншим країнам і потребує координованих дій міжнародної спільноти.

Водночас Адханом зазначив, що закривати кордони ДР Конго не має потреби, бо ризик розповсюдження лихоманки на інші країни низький.