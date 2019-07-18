  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено міжнародну надзвичайну ситуацію через вірус Ебола в Конго

    • Розсилка
    Оголошено міжнародну надзвичайну ситуацію через вірус Ебола в Конго

    Ебола загрожує іншим країнам і потребує координованих дій міжнародної спільноти

    Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила через спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго надзвичайну ситуацію, що має міжнародне значення.

    Про це повідомили в пресслужбі ВООЗ.

    «Прийшов час, щоби світ звернув на це увагу та подвоїв свої зусилля. Ми повинні працювати разом на знак солідарності з ДР Конго, аби покласти край цьому спалаху», — сказав гендиректор організації Тедрос Адханом Гебрейєсус.

    Міжнародна надзвичайна ситуація означає, що подія загрожує іншим країнам і потребує координованих дій міжнародної спільноти.

    Водночас Адханом зазначив, що закривати кордони ДР Конго не має потреби, бо ризик розповсюдження лихоманки на інші країни низький.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ