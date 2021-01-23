ВООЗ повідомила, коли почнеться глобальний розподіл Covid-вакцин

COVAX може почати постачання вакцин вже у лютому

Всесвітній організації охорони здоров'я залишається лише завершити укладання угоди з Pfizer

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому. Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

«Я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини», – заявив Гебрейесус.

При цьому він зазначив, що в першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз Covid-вакцини AstraZeneca.

«У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати постачання вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca», – додав директор ВООЗ.

Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.