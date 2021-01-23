  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ повідомила, коли почнеться глобальний розподіл Covid-вакцин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    COVAX може почати постачання вакцин вже у лютому - ВООЗ повідомила, коли почнеться глобальний розподіл Covid-вакцин
    COVAX може почати постачання вакцин вже у лютому

    Всесвітній організації охорони здоров'я залишається лише завершити укладання угоди з Pfizer

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому. Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

    Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

    «Я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини», – заявив Гебрейесус.

    При цьому він зазначив, що в першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз Covid-вакцини AstraZeneca.

    «У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати постачання вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca», – додав директор ВООЗ.

    Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

    Нагадаємо, голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

    До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

    Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

    Читайте також:
      Теги: здоров'я медицина щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies