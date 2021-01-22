Як фірма, пов'язана з Богатирьовою, опинилась у схемі закупівлі вакцин? МОЗ оприлюднив документ

«Лекхім» буде представляти інтереси Sinovac Biotech в Україні терміном на п'ять років

Китайська Sinovac Biotech уповноважила «Лекхім» представляти її інтереси в Україні впродовж 5 років, починаючи з 25 листопада 2020 року, - МОЗ

Китайська Sinovac Biotech, з якою Міністерство охорони здоров'я уклало договір про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету, уповноважила українську фармкомпанію АТ «Лекхім» (Київ) представляти інтереси Sinovac Biotech в Україні терміном на п'ять років, починаючи з 25 листопада 2020 року, - до 25 листопада 2025 року.

Це випливає з листа компанії Sinovac Biotech до Міністерства охорони здоров'я та ДП «Медичні закупівлі України» (МЗУ), направленого у відомства напередодні підписання контракту про закупівлю вакцини.

Нагадаємо, відомство розпочало безпосередню комунікацію з Sinovac Biotech улітку 2020 року, йшлося про постачання в Україну вакцин від Covid-19.

«На той час вакцина для профілактики інфекції SARS-CoV-2, розроблена компанією Sinovac Biotech, пройшла другу стадію клінічних випробувань. У подальшому Sinovac Biotech Ltd направила на адресу МОЗ і ДП «МЗУ», яке є безпосереднім виконавцем контрактних умов, листа, в якому зазначено, що АТ «Лекхім» є офіційним авторизованим представником компанії Sinovac Biotech. Під час подальшого спілкування із Sinovac Biotech Ltd. різними каналами комунікації були присутні представники АТ «Лекхім», - повідомили в МОЗ.

«Таким чином, китайський виробник Sinovac Biotech Ltd. вакцин проти SARS-CoV-2 визначив АТ «Лекхім» офіційним представником в Україні», - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, МОЗ через ДП «МЗУ» уклало контракт щодо постачання на територію країни в максимально короткі терміни вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19. Згідно з контрактом, вартість вакцини виробництва Sinovac становить 504 грн за дозу.

Фармгрупа «Лекхім» заявила, що угоди з Sinovac Biotech про співробітництво в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини від Covid -19 було досягнуто в результаті 10-місячних переговорів. Згідно з угодою, «Лекхім» є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україні.

Окрім продажу вакцини CoronaVac, співробітництво передбачає організацію виробництва готових лікарських форм вакцин (зокрема CoronaVac) з 2022 року в Україні («Лекхім-Харків»), а з 2025-го планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин.

Sinovac Biotech - китайська компанія з виробництва вакцин, заснована в Пекіні в 2001 році, потужність - від 300 до 500 млн доз вакцин шести типів для людей і тварин на рік.