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    «Російський підхід до вакцини трохи насторожує». Український академік пояснив небезпеку «Супутника V»

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    <p>Тукало пояснив, що є чотири підходи до створення вакцини</p> - «Російський підхід до вакцини трохи насторожує». Український академік пояснив небезпеку «Супутника V»

    Тукало пояснив, що є чотири підходи до створення вакцини

    Фото: Twitter

    Академік Тукало пояснив, чим небезпечний російський препарат

    Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало розповів про небезпеку російської вакцини «Супутник V». В інтерв’ю «Главкому» академік визнав, що Росію у плані розробки вакцини не варто недооцінювати, але до її препарату «Супутник V» є питання.

    «Біомедична наука у Росії підтримується, і дуже інтенсивно, як при Радянському Союзі. Росія хоче бути гегемоном, а без науки гегемоном не стати. Біологія, вірусологія, у Росії на висоті. У мене там багато знайомих – сильна школа. Правда, російський підхід до вакцини трохи напружує, він заснований на використанні людських аденовірусів, що може бути небезпечно», – зазначив біолог.

    Тукало пояснив, що є чотири підходи до створення вакцини.

    «Перший – класичний підхід. Людині прищеплюється ослаблений вірус (це як з віспою), він не небезпечний, але викликає імунну відповідь. Саме на цьому принципі створений китайський Sinovac. Другий підхід – береться самий імуногенний білок, «шипик» коронавірусу. Синтезується маленький шматочок його гена, вставляється у бактерію, наприклад, і розмножується (його можна напрацювати хоч кілограм). Після чого цей білок очищається і колеться людині», – сказав він.

    Третій і четвертий підходи – найсучасніші, за словами академіка.

    «Клон «шипика» впроваджується у ДНК або РНК. Тобто, у другому випадку ми білок з бактерії витягуємо, а тут він синтезується безпосередньо у людських клітинах, все відбувається більш природним шляхом. Вакцинація РНК – найбільш нешкідлива і нова. Її принцип почали розробляти в усьому світі ще років десять тому, у першу чергу, проти онкологічних захворювань. Справа йшла досить повільно, але коронавірус прискорив процес, біда змусила об'єднатися і зробити ривок. За пів року вдалося вирішити багато питань наукового характеру. До речі, Pfizer/BioNTech і Moderna – це вакцини РНК-типу», – пояснив біолог.

    За словами Тукало, розробка російської вакцини викликає сумніви саме через використання другого підходу для її створення.

    «Це схоже на вакцину другого типу, але інформація про «шипик» коронавірусу вставляється в аденовіруси людини, які належать до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). До аденовірусу, з одного боку, людина вже може мати імунну реакцію, і тоді вакцина не буде працювати. З іншого боку, є небезпека впровадження нового аденовірусу (в якому є інформація про «шипик») у людський геном, що ще більш неприємно – невідомо, до чого це може привести», – пояснив академік.

    Нагадаємо, що розробники російської вакцини «Супутник V» переконують у її 95% ефективності.

    Як відомо, 15 серпня 2020 року Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    А Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Крім того, ізраїльський лікар розкритикував українських політиків, які хвалять російську вакцину.

     Читайте також:
    Теги: Росія Німеччина школа бізнес лікар наука вакцинація ДНК небезпека вірус ВООЗ коронавірус Михайло Тукало
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