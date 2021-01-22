«Російський підхід до вакцини трохи насторожує». Український академік пояснив небезпеку «Супутника V»

Тукало пояснив, що є чотири підходи до створення вакцини

Академік Тукало пояснив, чим небезпечний російський препарат

Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало розповів про небезпеку російської вакцини «Супутник V». В інтерв’ю «Главкому» академік визнав, що Росію у плані розробки вакцини не варто недооцінювати, але до її препарату «Супутник V» є питання.

«Біомедична наука у Росії підтримується, і дуже інтенсивно, як при Радянському Союзі. Росія хоче бути гегемоном, а без науки гегемоном не стати. Біологія, вірусологія, у Росії на висоті. У мене там багато знайомих – сильна школа. Правда, російський підхід до вакцини трохи напружує, він заснований на використанні людських аденовірусів, що може бути небезпечно», – зазначив біолог.

Тукало пояснив, що є чотири підходи до створення вакцини.

«Перший – класичний підхід. Людині прищеплюється ослаблений вірус (це як з віспою), він не небезпечний, але викликає імунну відповідь. Саме на цьому принципі створений китайський Sinovac. Другий підхід – береться самий імуногенний білок, «шипик» коронавірусу. Синтезується маленький шматочок його гена, вставляється у бактерію, наприклад, і розмножується (його можна напрацювати хоч кілограм). Після чого цей білок очищається і колеться людині», – сказав він.

Третій і четвертий підходи – найсучасніші, за словами академіка.

«Клон «шипика» впроваджується у ДНК або РНК. Тобто, у другому випадку ми білок з бактерії витягуємо, а тут він синтезується безпосередньо у людських клітинах, все відбувається більш природним шляхом. Вакцинація РНК – найбільш нешкідлива і нова. Її принцип почали розробляти в усьому світі ще років десять тому, у першу чергу, проти онкологічних захворювань. Справа йшла досить повільно, але коронавірус прискорив процес, біда змусила об'єднатися і зробити ривок. За пів року вдалося вирішити багато питань наукового характеру. До речі, Pfizer/BioNTech і Moderna – це вакцини РНК-типу», – пояснив біолог.

За словами Тукало, розробка російської вакцини викликає сумніви саме через використання другого підходу для її створення.

«Це схоже на вакцину другого типу, але інформація про «шипик» коронавірусу вставляється в аденовіруси людини, які належать до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). До аденовірусу, з одного боку, людина вже може мати імунну реакцію, і тоді вакцина не буде працювати. З іншого боку, є небезпека впровадження нового аденовірусу (в якому є інформація про «шипик») у людський геном, що ще більш неприємно – невідомо, до чого це може привести», – пояснив академік.

Нагадаємо, що розробники російської вакцини «Супутник V» переконують у її 95% ефективності.

Як відомо, 15 серпня 2020 року Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

А Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Крім того, ізраїльський лікар розкритикував українських політиків, які хвалять російську вакцину.