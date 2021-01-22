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    Білл Гейтс «чіпувався»: засновник Microsoft зробив щеплення від Covid-19

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    <div class="post-item__photo-author">Білл Гейтс не повідомив, яким препаратом вакцинувався</div> - Білл Гейтс «чіпувався»: засновник Microsoft зробив щеплення від Covid-19
    Білл Гейтс не повідомив, яким препаратом вакцинувався
    Фото: Бил Гейтс / Twitter

    Любителі конспірології люблять розповсюджувати фейки про те, що Гейтс через вакцинацію прагне чіпізувати усе людство

    Бізнесмен, засновник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

    Попри усі теорії змови та переживання прихильників конспірології, 65-річний Білл Гейтс таки отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Відповідним фото він поділився на своїй особистій сторінці у твіттері.

    «Однією з переваг 65-річного віку є те, що я маю право на вакцину від Covid-19. Я отримав свою першу дозу на цьому тижні і почуваю себе чудово», - написав Гейтс, не уточнивши, який саме препарат використовувався для вакцинації.

    Мільярдер подякував усім вченим і учасникам випробувань вакцини.

    У грудні 2020 року Фонд Білла Гейтса пожертвує $250 млн на боротьбу з Covid-19Він є захисником глобально скоординованої реакції на пандемію ще з перших днів кризи.

    Теорія про «чіпізацію», згідно з якою засновник Microsoft нібито штучно створив коронавірус та хоче підкорити собі все людство шляхом вакцинації, дезінформувала значну частину світового населення. Через що серйозно вплинула на зниження рівня довіри до вакцинації. Лише в США у цю теорію змови повірила майже третина громадян  Майже третина опитаних американців вірять у чіпування за допомогою вакцини проти ковіду.

    До слова, деякі російські ЗМІ писали, що організація Білла Гейтса нібито вже почала чіпувати людей в Україні. І так, більшість фейкових нових про вакцинацію витікали саме з Росії.

    Нагадаємо, що Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19.

     Читайте також: Біологічна зброя, вакцина з чіпом та фарммафія. Теорії змов навколо коронавірусу
    Теги: США Білл Гейтс щеплення вакцинація Microsoft коронавірус
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