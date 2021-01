Білл Гейтс «чіпувався»: засновник Microsoft зробив щеплення від Covid-19

Бізнесмен, засновник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

«Однією з переваг 65-річного віку є те, що я маю право на вакцину від Covid-19. Я отримав свою першу дозу на цьому тижні і почуваю себе чудово», - написав Гейтс, не уточнивши, який саме препарат використовувався для вакцинації.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd