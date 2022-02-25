Ворожі блок-пости на Сумщині, росіяни рушили на Київ – звернення керівника області

Дмитро Живицький чекає на свіже підкріплення з боку української армії

Голова Сумської ОДА-керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до української армії за допомогою у відбитті російських окупантів. Про це свідчить його звернення, опубліковане на фейсбук-сторінці.

За його словами, ситуація в області залишається складною. Зокрема, тривають бої безпосередньо у Сумах, де розташована 27 артилерійська бригада (з ворогом воюють бійці територіальної оборони); у кільце окупант узяв місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбило наступ.

«На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка (мається на увазі, російська – «Главком») з Сум вийшла на Київ, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом… Виїзд у напрямку Києва поки відкритий, однак уже стоять ворожі блок-пости», – наголосив керівник військово-цивільної адміністрації.

Живицький заявив, що очікує на свіже підкріплення з боку української армії, щоб звільнити Сумщину.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.