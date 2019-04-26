«Восход Солар» готують до банкрутства, - ЗМІ



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Судовий розгляд про визнання «Восход Солар» банкрутом було призначено на 25 квітня, проте згодом його перенесли на місяць пізніше

Державний банк «Укргазбанк» може не повернути 235 млн гривень кредиту виданого компанії «Восход Солар». Остання працює на ринку сонячної енергетики і після низки судових тяжб з іншими кредиторами її готують до банкрутства.

Журналісти «Апострофа» з'ясували, що судовий розгляд про визнання «Восход Солар» банкрутом було призначено на 25 квітня, проте згодом його перенесли на місяць пізніше.

Компанія, що раніше належала братам Клюєвим, сьогодні на 80% є власністю китайського інвестора CNBM (ще 20% належить невідомому гонгконгскому фонду, за яким, як повідомляли Факти ICTV, можуть стояти Клюєви). Приводом для запуску процесу банкрутства став арешт майна «Восходу», який відбувся взимку 2019 року. Його ініціювала компанія «Веста», яка отримавши право вимоги по кредитній заборгованості «Восход Солар» перед «АКТИВ-БАНКОМ» в сумі 9,6 млн євро, виявила факти шахрайства. Зокрема, «Восход» взяв новий кредит під заставне майно «Актив-банку» у державного «Укргазбанку» на 235 млн гривень (7,8 млн євро).

«Схема дуже проста: дружня українському менеджменту «Восходу» компанія подає позов про стягнення заборгованості та отримує позитивне рішення. Після цього такий кредитор ініціює процедуру банкрутства «Восход Солар». Це допомогло б вийти з ситуації, коли потрібно уникнути виконання зобов'язань перед іншими кредиторами. Нагадаємо, таких у «Восходу» як мінімум два - «Веста», яка отримала право вимоги по кредиту «Актив-банку», і «Укргазбанк». Останній, в свою чергу, видав «Восходу» 235 млн гривень (7,8 млн євро). «Дружньою» компанією в цьому випадку виступила ТОВ «Грінтек Енерджі» (сьогодні «Систем Пауер Інженіринг»). «Грінтек» входить в групу Activ Solar, кінцевим власником якої були брати Клюєви, про що в своєму розслідуванні вказував Центр протидії корупції. Ще в 2014 році «Систем Пауер» надала «Восходу» безпроцентну фінансову допомогу на 200 млн гривень, що є нормальною практикою бізнес-відносин однієї групи. Але в лютому 2019 року, коли справа про заборгованість перед «Актив-банком» зрушила з мертвої точки, «Систем Пауер» передає право вимоги заборгованості з «Восходу» - компанії «Іст Енерджі Інженіринг». Як наслідок, у квітні «Іст Енерджі» йде в суд, вимагаючи у «Восход Солар» 99,5 млн гривень», - повідомляє «Апостроф».

Раніше «РБК-Україна» опублікувало розслідування про зв'язки братів Клюєвих і нинішнього міністра фінансів Оксани Маркарової з «Восход Солар».