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    Економіка та фінанси

    Банкам дозволили шукати інформацію про позичальників у державних реєстрах

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    Банкам дозволили шукати інформацію про позичальників у державних реєстрах

    Доступ до реєстрів дозволить банкам зменшувати свої ризики під час надання кредитів українцям

    Кабінет міністрів України відкрив банкам доступ до державних реєстрів. Тепер банки можуть перевіряти інформацію про українців, які звернуться до них за кредитом.

    Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду 27 березня, передає прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

    «До цього часу на законодавчому рівні така можливість була відсутня, що ускладнювало банкам завдання прогнозувати спроможність особи виконати власні зобов’язання щодо виплат по кредиту», — повідомляють в уряді.

    Там зазначають, що доступ до реєстрів дозволить банкам зменшувати свої ризики під час надання кредитів українцям.

    В уряді сподіваються, що отримавши доступ до державних реєстрів банки стануть видавати менше «проблемних» кредитів, що має призвести до здешевлення цих кредитів для українців.

    Раніше повідомлялось, що 52,8% кредитів в Україні — проблемні.

    кредит банки фінанси
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