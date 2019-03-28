Банкам дозволили шукати інформацію про позичальників у державних реєстрах

Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду 27 березня, передає прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

«До цього часу на законодавчому рівні така можливість була відсутня, що ускладнювало банкам завдання прогнозувати спроможність особи виконати власні зобов’язання щодо виплат по кредиту», — повідомляють в уряді.

Там зазначають, що доступ до реєстрів дозволить банкам зменшувати свої ризики під час надання кредитів українцям.

В уряді сподіваються, що отримавши доступ до державних реєстрів банки стануть видавати менше «проблемних» кредитів, що має призвести до здешевлення цих кредитів для українців.

Раніше повідомлялось, що 52,8% кредитів в Україні — проблемні.