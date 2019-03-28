Банкам дозволили шукати інформацію про позичальників у державних реєстрах
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Розсилка
Доступ до реєстрів дозволить банкам зменшувати свої ризики під час надання кредитів українцям
Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду 27 березня, передає прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
«До цього часу на законодавчому рівні така можливість була відсутня, що ускладнювало банкам завдання прогнозувати спроможність особи виконати власні зобов’язання щодо виплат по кредиту», — повідомляють в уряді.
Там зазначають, що доступ до реєстрів дозволить банкам зменшувати свої ризики під час надання кредитів українцям.
В уряді сподіваються, що отримавши доступ до державних реєстрів банки стануть видавати менше «проблемних» кредитів, що має призвести до здешевлення цих кредитів для українців.
Раніше повідомлялось, що 52,8% кредитів в Україні — проблемні.