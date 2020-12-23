Восьмилітній музикант із Донеччини переміг на престижному конкурсі у Франції

Іван Гомольський із Донеччини обійшов 21 учасника на International Open Trophee 2020

Восьмирічний акордеоніст Іван Гомольський із Донеччини переміг на престижному міжнародному конкурсі у Франції. Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Цьогорічний дебютант, учасник молодшої категорії до 9 років Іван Гомольський із міста Часів Яр переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020.

Юний музикант обійшов 21 учасника та виборов перемогу з блискучим результатом 24,5 із 25. Учня до виступу готувала викладачка Наталія Дорофеєва.

Через карантинні заходи цього року ювілейний 70-й конкурс відбувся онлайн.

Нагадаємо, українська співачка Наталія Папазоглу перемогла на пісенному конкурсі «Тюркбачення» (Turkvision, Türkvizyon), що відбувся 20 грудня у Стамбулі