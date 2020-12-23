Восьмилітній музикант із Донеччини переміг на престижному конкурсі у Франції
Іван Гомольський переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020
Іван Гомольський із Донеччини обійшов 21 учасника на International Open Trophee 2020
Восьмирічний акордеоніст Іван Гомольський із Донеччини переміг на престижному міжнародному конкурсі у Франції. Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації.
Цьогорічний дебютант, учасник молодшої категорії до 9 років Іван Гомольський із міста Часів Яр переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020.
Юний музикант обійшов 21 учасника та виборов перемогу з блискучим результатом 24,5 із 25. Учня до виступу готувала викладачка Наталія Дорофеєва.
Через карантинні заходи цього року ювілейний 70-й конкурс відбувся онлайн.
Нагадаємо, українська співачка Наталія Папазоглу перемогла на пісенному конкурсі «Тюркбачення» (Turkvision, Türkvizyon), що відбувся 20 грудня у Стамбулі