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    Восьмилітній музикант із Донеччини переміг на престижному конкурсі у Франції

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    <p dir="ltr"><span>Іван Гомольськи</span><span>й </span><span>переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020</span></p> - Восьмилітній музикант із Донеччини переміг на престижному конкурсі у Франції

    Іван Гомольський переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020

    Скріншот відео: Телеканал Донеччина TV

    Іван Гомольський із Донеччини обійшов 21 учасника на International Open Trophee 2020

    Восьмирічний акордеоніст Іван Гомольський із Донеччини переміг на престижному міжнародному конкурсі у Франції. Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації.

    Цьогорічний дебютант, учасник молодшої категорії до 9 років Іван Гомольський із міста Часів Яр переміг на Міжнародному конкурсі акордеоністів International Open Trophee 2020.

    Юний музикант обійшов 21 учасника та виборов перемогу з блискучим результатом 24,5 із 25. Учня до виступу готувала викладачка Наталія Дорофеєва.

    Через карантинні заходи цього року ювілейний 70-й конкурс відбувся онлайн.

    Нагадаємо, українська співачка Наталія Папазоглу перемогла на пісенному конкурсі «Тюркбачення» (Turkvision, Türkvizyon), що відбувся 20 грудня у Стамбулі

    Теги: діти музика конкурс Донеччина
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