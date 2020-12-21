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    Юна українка здобула «золото» на міжнародному конкурсі винаходів та інновацій

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    <span>На фото: Учениця Політехнічного ліцею НТУУ КПІ в Києві Єлизавета Лазарова&nbsp;</span> - Юна українка здобула «золото» на міжнародному конкурсі винаходів та інновацій
    На фото: Учениця Політехнічного ліцею НТУУ КПІ в Києві Єлизавета Лазарова 
    Фото: Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

    iCAN – міжнародний захід для винахідників, що відбувається у Канаді

    Учениця столичного ліцею Єлизавета Лазарова отримала перше місце на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів у Канаді (iCAN). Про це повідомили в пресслужбі Солом’янської РДА.

    Зазначається, що одинадцятикласниця Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» Єлизавета виборола «золото» з темою роботи «Підвищення ефективності енергетичної геліоустановки з концентратором сонячної енергії».

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    Цього року конкурс відбувався в онлайновому режимі та зібрав учасників із 60 країн. Україну вперше презентували 12 учнів, серед них учениця Солом’янського району Єлизавета, яка виборола перше місце.

    iCAN – міжнародний захід для винахідників, що відбувається у Канаді. Мета конкурсу – створення в Торонто спеціальної платформи для розвитку креативності у світі й втілення в життя культури наукових виставок та інновацій. Також завдяки iCAN молоді науковці й студенти з усього світу можуть розширити свою міжнародну діяльність.

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    Теги: Торонто конкурс Україна наука золото
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