Юна українка здобула «золото» на міжнародному конкурсі винаходів та інновацій

iCAN – міжнародний захід для винахідників, що відбувається у Канаді

Учениця столичного ліцею Єлизавета Лазарова отримала перше місце на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів у Канаді (iCAN). Про це повідомили в пресслужбі Солом’янської РДА.

Зазначається, що одинадцятикласниця Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» Єлизавета виборола «золото» з темою роботи «Підвищення ефективності енергетичної геліоустановки з концентратором сонячної енергії».

Цього року конкурс відбувався в онлайновому режимі та зібрав учасників із 60 країн. Україну вперше презентували 12 учнів, серед них учениця Солом’янського району Єлизавета, яка виборола перше місце.

iCAN – міжнародний захід для винахідників, що відбувається у Канаді. Мета конкурсу – створення в Торонто спеціальної платформи для розвитку креативності у світі й втілення в життя культури наукових виставок та інновацій. Також завдяки iCAN молоді науковці й студенти з усього світу можуть розширити свою міжнародну діяльність.