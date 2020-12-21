Українська співачка перемогла на «тюркському Євробаченні»

Наталія Папазоглу здобула перше місце серед 26 учасників із піснею гагаузькою мовою «Tikenli yol» («Тернистий шлях»)

Українська співачка Наталія Папазоглу перемогла на пісенному конкурсі «Тюркбачення» (Turkvision, Türkvizyon), що відбувся 20 грудня у Стамбулі. Про це повідомляє видання Крим. Реалії.

Зазначається, що через пандемічні обмеження конкурс проходив в онлайн-режимі.

«Щиро вітаю українку гагаузького походження Наталі Папазоглу з перемогою в престижному у тюркському світі пісенному конкурсі Тюркбачення 2020», – написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У цьому конкурсі за зразком «Євробачення», в якому беруть участь представники тюркських народів чи тюркомовні виконавці, Папазоглу здобула перше місце серед 26 учасників із піснею гагаузькою мовою «Tikenli yol» («Тернистий шлях»).

Наталія Папазоглу, яка народилася в Калуші на Прикарпатті, планувала ще 2016 року взяти участь у цьому конкурсі з іншою піснею гагаузькою мовою і пройшла український відбір, але того року конкурс не відбувся – як зірвалися й кілька спроб провести його у наступні роки.

В українському конкурсі «X-Фактор» 2015 року Наталія Папазоглу дійшла до півфіналу.

До слова, перед цьогорічним конкурсом «Тюркбачення» відбулося тричі – в 2013, 2014 і 2015 роках. У першому з них, 2013 року, співачка з України Фазіле Ібра]мова з Криму здобула третє місце.