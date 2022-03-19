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    Події в Україні

    Окупанти використовують мобілізованих з «Л/ДНР» як гарматне м’ясо

    Зі слів самих &laquo;мобілізованих&raquo;, російське командування використовує їх в якості &laquo;живця&raquo; - Окупанти використовують мобілізованих з «Л/ДНР» як гарматне м’ясо
    Зі слів самих «мобілізованих», російське командування використовує їх в якості «живця»
    фото з відкритих джерел

    Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення

    Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій Збройних сил. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    Російські окупанти активно «мобілізують» чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом.

    Зі слів самих «мобілізованих», російське командування використовує їх в якості «живця». Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

    Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 «мобілізованих» на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

    Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України не виключає, що в Росії може бути оголошена відкрита мобілізація для продовження війни.

    Минулої доби українські захисники ліквідували командувача 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.

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    Теги: росія окупанти війна ОРДЛО Україна населення окупація мясо #stoprussia
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    Окупанти використовують мобілізованих з «Л/ДНР» як гарматне м’ясо