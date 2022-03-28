Як окупанти заманюють кримчан на війну в Україну. Стали відомі деталі

Оголошення, що зараз поширюються в Криму

Мешканцям окупованої автономії пропонують укласти контракти на 4-12 місяців

Мешканців анексованого Криму масово запрошують укладати короткострокові контракти з Міністерством оборони РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У містах тимчасово окупованого Криму, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні об’яви, що закликають укласти контракт із міністерством оборони РФ», – написав він.

В оголошеннях, зокрема, пропонується укласти з міноборони рф контракт терміном від 4 до 12 місяців, згідно з яким відомство обіцяє виплачувати 200 тисяч рублів на місяць.

Очевидці з Криму повідомляють, що попри щедрі обіцянки, бажаючих укласти контракт практично немає, оскільки очевидно, що набирається «гарматне м'ясо» для відправлення на материкову частину України, зазначає Чубаров.

«Не виключається, що Міністерство оборони РФ на початку квітня 2022 оголосить загальну мобілізацію на окупованих РФ територіях України», – додав Голова Меджлісу.

Нагадаємо, що у Євросоюзі назвали порушенням міжнародного права оголошений Росією призов до збройних сил у окупованому Криму.

Після початку агресії проти України російські пропагандисти вигадали українську медаль «За взяття Криму», якою нібито мали нагороджувати учасників наступу на окуповану Росією територію півострова Крим. Таким чином російська пропаганда створила черговий фейк про нібито зірваний «превентивним ударом» план військового повернення до складу України окупованого 2014 року Криму.

З 1 квітня російське міністерство оборони розпочне приховану мобілізацією за програмою «БАРС-2021» (Бойовий армійський резерв країни). Прихована мобілізація відбуватиметься паралельно із плановим призовом до лав збройних сил РФ, який таким чином стане додатковим прикриттям для програми.

Окрім того, підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ. Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року.