Трамп відхрестився від ідеї перенести президентські вибори в США



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Дональд Трамп відхрестився від ідеї перенести президентські вибори в США Фото: АР

Трамп розкритикував практику голосування поштою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бажає перенесення президентських виборів, які повинні пройти в листопаді.

Глава держави пояснив, що хотів би провести вибори в призначений термін. Однак при цьому Трамп розкритикував практику голосування поштою.

За його словами, він не бажає чекати результатів три місяці, щоб дізнатися, що всі бюлетені зникли, а вибори нічого не значать, через цю корумповану практику.

Президент також пояснив, що його слова про вибори неправильно витлумачили. Він всього лише хотів сказати, що результати виборів повинні бути відомі в день голосування, а не через дні, місяці або роки.

Раніше Трамп заявив, що вибори президента США 2020 року можуть стати «самими сфальсифікованими» за всю історію країни. За словами президента, це пов'язано з можливістю голосувати поштою.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Глава Білого дому написав у соціальних мережах: «Ми без проблем голосували під час Першої світової війни та Другої світової війни, але тепер вони використовують Covid-19 для того, щоб обдурити, використовуючи пошту!».

Між іншим, за омтанніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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