Вперше переможцем навколосвітньої парусної регати стала жінка



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Учасники регати повернулися до Ліверпуля через 11 місяців після старту

За словами переможниці регати Венді Так, вона відчуває одночасно і шок, і радість, і печаль

53-річна австралійка, яхтовий шкіпер Венді Так стала першою жінкою у світі, яка перемогла в навколосвітній парусній регаті тривалістю майже рік. Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Гендерсон

Тисячі людей зустрічали переможців на пристані у Ліверпулі (Велика Британія), повідомляє ВВС.

За словами Венді Так, вона відчуває одночасно і шок, і радість, і печаль.

«Я дуже не люблю, коли починають цю розмову про жінок. Я просто роблю свою справу, але пишаюсь тим, що ми зробили», - прокоментувала спортсменка.

Венді Так

Ініціатором проведення перегонів став легендарний британський яхтсмен Робін Нокс-Джонстон. Він у 1969 році став першою людиною, яка здійснила навколосвітнє плавання на яхті наодинці.

«До цього ніколи раніше в навколосвітніх регатах не брали участі команди, де головним шкіпером (капітаном яхти) була б жінка», - сказав Нокс-Джонстон.

За його словами, успіх Венді Так та Ніккі Гендерсон неможливо переоцінити.

«Якщо ви візьмете до уваги, що людей, які підкорили Еверест, більше, ніж тих, хто здійснив навколосвітнє плавання, то ви зрозумієте, що зробили ці люди», - каже легендарний яхтсмен.