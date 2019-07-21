Вперше за 10 років США змінюють тест на громадянство



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Зміни стосуватимуться питань суспільствознавства, історії США і політичного устрою

Служби громадянства та імміграції США заявило про оновлення тесту на громадянство.

Про це повідомляє пресслужба органу.

Зазначається, що зміни стосуватимуться питань суспільствознавства, історії США, політичного устрою, системи цінностей і знання англійської мови.

«Надання громадянства США є найвищою честю, яку дарує наша країна. Оновлення, підтримка і вдосконалення тесту, який є актуальним, є нашою відповідальністю як агенції, щоб допомогти потенційним новим громадянам повністю зрозуміти значення громадянства США та цінностей, які об'єднують усіх американців», - сказав виконуючий обов'язки директора USCIS Кен Куччінеллі.

Повідомляється, що експериментальний варіант нових питань потенційні громадяни отримають вже восени 2019 року, а повна заміна тесту відбудеться наприкінці 2020 – початку 2021 року. Останній раз США оновлювало питання у 2009 році.

Аби отримати громадянство в США, необхідно пройти 3 етапи екзаменів. Тест на громадянство включають в себе 100 питань про принципи американської демократії, системи правління, прав і обов’язків, питання історії США, географії, свят та національних символів.

Кожен претендент на громадянство отримає 10 питань, з яких він має правильно відповісти на 6. Ще два етапи отримання громадянства – це екзамен по читанню (тексти орієнтовані на громадянство і історію, ваш акцент не може вплинути на результати) і письму (необхідно написати 3 речення на тематику історії і громадянства, помилки, які не заважають розумінню змісту, не враховуються).

У 2018 році громадянство США отримали близько 757 тисяч людей - це найвищий показник за останні п'ять років.