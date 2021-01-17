Названі прізвища моряків, що перебували на кораблі «Арвін» під час аварії
Співробітники українського посольства відбули до мсіця катастофи
Серед екіпажу корабря «Арвін», що затонув сьогодні поблизу берегів Туреччини було дванадцять чоловік, з них десять громадян України і два – Росії. Їх прізвища публікує сайт Obozrevatel.
Громадяни України:
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Рустам Казім.
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Віталій Качур.
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Геннадій Кравченко.
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Анатолій Савостін.
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Сергій Сибільов.
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Олександр Перкатий.
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Віталій Мережко.
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Владислав Затерка.
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Владислав Остапенко.
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Андрій Мельниченко.
Громадяни Росії:
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Віталій Галенко
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Микола Клімов.
На даний момент шестеро моряків врятовано, двоє загинули. Про національність загиблих не повідомляється. Пошуково-рятувальна операція щодо ще чотирьох моряків триває, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021
За його словами, українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги.
Діє «гаряча» лінія посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.
Про аварію корабля біля узбережжя Туреччини стало відомо сьогодні зранку. Корабель «Арвін», що затонув через негоду, ходив під прапором Палау, а управлявся компанією, зареєстрованою в Одесі.