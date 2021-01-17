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    У світі

    Названі прізвища моряків, що перебували на кораблі «Арвін» під час аварії

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    Доля чотирьох моряків залишається невідомою - Названі прізвища моряків, що перебували на кораблі «Арвін» під час аварії
    Доля чотирьох моряків залишається невідомою
    Фото: fleetphoto.ru

    Співробітники українського посольства відбули до мсіця катастофи

    Серед екіпажу корабря «Арвін», що затонув сьогодні поблизу берегів Туреччини було дванадцять чоловік, з них десять громадян України і два – Росії. Їх прізвища публікує сайт Obozrevatel.

    Громадяни України:

    • Рустам Казім.

    • Віталій Качур.

    • Геннадій Кравченко.

    • Анатолій Савостін.

    • Сергій Сибільов.

    • Олександр Перкатий.

    • Віталій Мережко.

    • Владислав Затерка.

    • Владислав Остапенко.

    • Андрій Мельниченко.

    Громадяни Росії:

    • Віталій Галенко

    • Микола Клімов.

    На даний момент шестеро моряків врятовано, двоє загинули. Про національність загиблих не повідомляється. Пошуково-рятувальна операція щодо ще чотирьох моряків триває, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    За його словами, українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги.

    Діє «гаряча» лінія посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

    Про аварію корабля біля узбережжя Туреччини стало відомо сьогодні зранку. Корабель «Арвін», що затонув через негоду, ходив під прапором Палау, а управлявся компанією, зареєстрованою в Одесі.

    Теги: Туреччина корабель аварія
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