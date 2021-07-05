Врятувати бабака. У Бессарабії відкрили пам’ятник унікальному ссавцю (фото)

В Україні спостерігається різке скорочення ареалу степового бабака

Днями в національному парку «Тузлівські лимани» було встановлено пам’ятник бабаку. Монумент вагою 80 кг створив скульптор Тарас Шевченко. Нове творіння стало справжнім символом національного парку. Бабака можна побачити на Кордоні «Тузлівська Амазонія». Про це написав у Facebook начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Еколог Іван Русєв розповів про причини зникнення бабака. За його словами, степові бабаки або байбаки завжди представляли в Євразії важливий об'єкт хутрового промислу. Ще в недавньому історичному минулому бабаки в степовій і лісостеповій зонах були масовим видом тварин. Однак широка і часто суцільна розораність степової цілинні за останні століття докорінно змінила місце існування бабаків на більшій частині їх ареалу. Бабак не може існувати на розораних землях, він відтісняється на поклади і залишки цілини. Знаходячись на цих, порівняно обмежених площах, стихійного промислу, він виявився в Україні до початку XX ст. майже знищеним. Тут збереглися лише невеликі колонії бабаків на територіях природних заповідників і конезаводів.

«Основна причина зникнення байбака в історичний час – зміна степового ландшафту, яке настає з відкриттям цілини», – підкреслив Іван Русєв.

Еколог наголосив на тому, що бабак – типовий представник відкритих цілинних просторів, розорювання яких веде до вимирання популяції. На чисельність байбака, півдня України, довгий час негативно впливали татарські та ногайські кочівники, а потім населення Запорізької Січі, які вивозили байбачі шкурки в Крим і Польщу. Але розорені степи – катастрофічно скоротили ареал бабака.

За словами Русєва, сьогодні популяція бабаків мешкає на Півночі Одеської області, де є досвід успішної інтродукції бабака. Розселення бабака степового почалося і в Тарутинському степу.

«Відомо, що в умовах НПП «Тузлівскі лимани» є степові ділянки, які підходять як біотоп для реінтродукції та реакліматізації цього степового виду ссавців. Але вони, ділянки, дуже малі за площами, щоб бабак зміг сформувати стійке поселення», – підкреслив еколог.

Додамо, що через воєнні дії окупантів, Донбас опинився на межі екологічної катастрофи, в результаті якої може забруднитись Азовське море. Наслідки торкнуться Чорноморського регіону – Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини.

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