Екологи виявили кричущі порушення підприємств, що утилізують медичні відходи

Підприємства порушили законодавство у сфері поводження з медичними відходами

Екоінспекція хоче закрити 13 підприємств на Київщині

Державна екологічна інспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити діяльність 13 суб'єктів господарювання, що займаються поводженням з медичними відходами на Київщині. Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Він зазначив, що ДЕІ продовжує проводити позапланові, контролюючи підприємства, діяльність яких передбачає здійснення операцій з медичними відходами.

«Так, на 13 об’єктах Київської області були виявлені порушення законодавства у сфері поводження з відходами та наразі готуються матеріали для позовів до суду щодо їх закриття. Ще 8 підприємствам анульовано ліцензії на провадження діяльності, зокрема, і за приписами ДЕІ», – розповів Мальований.

На сьогоднішній день Держекоінспекція завершила перевірки 26 об'єктів на території Київської області.

«Загалом позапланові заходи контролю проводяться на 65 суб’єктах господарювання по всій Україні. Інспектори контролюють дотримання законодавчих вимог щодо сортування, перевезення та утилізації медичного сміття згідно з природоохоронним законодавством», – додав Мальований.

А вже з 1 липня Держекоінспекція розпочне перевірки на території Одеської області, де заходи контролю пройдуть на 5 підприємствах.

Раніше Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів на земельній ділянці підприємства ТОВ «Еко-Лідер Т», що у Тернопільській області.

У лютому цього року екологічна інспекція під час перевірки підприємства «Згурівський комбінат комунальних підприємств» на Київщині виявила численні порушення у сфері поводження з відходами, в тому числі медичними.

Нагадаємо, екологи попереджають, що будівництво міжнародного водного шляху E40 Гданськ-Херсон, заплановане Міністерством інфраструктури, може зруйнувати екосистему.