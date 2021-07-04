За вбивство оленя закарпатцю дали 180 годин громадських робіт

Прокурор наполягав на штрафі 17 тис. грн, однак суд пошкодував обвинуваченого

Хустський районний суд Закарпатської області призначив 180 годин громадських робіт місцевому мешканцю за незаконне полювання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 30 червня.

У лютому цього року обвинувачений перебував в урочищі «Чорна Ріка-Шпільканя», що належить до Національного природного парку «Синевир», де у заборонений для полювання час з використанням гладкоствольної рушниці здійснив відстріл самки «оленя благородного» із сформованим ембріоном (плодом).

Не маючи з собою засобів для транспортування туші оленя, чоловік пішов додому і через кілька годин повернувся на місце вбивства тварини. Там його затримали працівники Національного природного парку «Синевир» і правоохоронці. Сума збитків природно-заповідному фонду оцінювалася на суму 49,5 тис. грн.

У суді обвинувачений визнав вину і розповів власну версію вбивства оленя. Сказав, йому повідомили, що неподалік є вовк і він пішов глянути. Побачив оленя, якого покусали вовки і він його застрелив. Потім взяв рюкзаки і сумку та спакував оленя. У цей час його викрили працівники природного парку. При цьому обвинувачений знав про заборону полювання у природно-заповідному фонді.

Прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у вигляді штрафу 17 тис. грн. Однак суд зазначив, що чоловік ніде не працює, проживає разом з дружиною та двома повнолітніми дітьми, якихось великих доходів не має, а, отже, недоцільним є призначення йому штрафу.

Окрему суд конфіскував в обвинуваченого гладкоствольну рушницю, на яку в нього був відповідний дозвіл.