  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Все більше росіян вважає військову службу обов’язком чоловіка

    • Розсилка
    Російські військові&nbsp; - Все більше росіян вважає військову службу обов’язком чоловіка
    Російські військові 

    Лише 12% росіян вважають службу в збройних силах небезпечною справою

    Наразі 60% опитаних росіян вважають, що кожен справжній чоловік має пройти службу в збройних силах. Такі дані зафіксувало опитування Левада-центру. Опитування на дану тему почали проводити з 1997 року. За всі роки дослідження відповідний показник настроїв населення не перевищував 44%. Про це пише видання РБК.

    Лише 12% росіян вважають службу в збройних силах небезпечною справою, яку треба уникати, а іще 24% вважають, що служба в армії це обов’язок перед державою, який треба виконати, навіть якщо це не відповідає інтересам особистості. Паралельно із цим 31% росіян підтримує повністю контрактну армію, 17% армію на основі призову і 49% виступають за змішану модель.

    Соціологи пояснюють такі настрої збільшенням авторитету армії на фоні бойових дій РФ в Сирії і Україні, пропагандою і мілітаристичними настроями, які свідомо поширюються владою, а також все більшою закритістю російських збройних сил, що зменшує доступ до інформації про реальний стан справ. На думку експерта Левада-центру Каріни Піпія у випадку, якби опитування проводилося лише серед потенційних призовників і їх матерів, то позитивне ставлення до служби було б меншим.

    88% опитаних росіян вважають, що збройні сили РФ спроможні захистити країну. В 2013 році цей показник складав 57%. Проте при цьому 82% громадян РФ хотіли б, щоб уряд спрямовував більші кошти на збільшення рівня життя населення, а не на військову складову. Протилежну думку розділяють лише 12% росіян. 

    Читайте також
    Росія армія військові чоловік населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ