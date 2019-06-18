Все більше росіян вважає військову службу обов’язком чоловіка



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Російські військові

Лише 12% росіян вважають службу в збройних силах небезпечною справою

Наразі 60% опитаних росіян вважають, що кожен справжній чоловік має пройти службу в збройних силах. Такі дані зафіксувало опитування Левада-центру. Опитування на дану тему почали проводити з 1997 року. За всі роки дослідження відповідний показник настроїв населення не перевищував 44%. Про це пише видання РБК.

Лише 12% росіян вважають службу в збройних силах небезпечною справою, яку треба уникати, а іще 24% вважають, що служба в армії це обов’язок перед державою, який треба виконати, навіть якщо це не відповідає інтересам особистості. Паралельно із цим 31% росіян підтримує повністю контрактну армію, 17% армію на основі призову і 49% виступають за змішану модель.

Соціологи пояснюють такі настрої збільшенням авторитету армії на фоні бойових дій РФ в Сирії і Україні, пропагандою і мілітаристичними настроями, які свідомо поширюються владою, а також все більшою закритістю російських збройних сил, що зменшує доступ до інформації про реальний стан справ. На думку експерта Левада-центру Каріни Піпія у випадку, якби опитування проводилося лише серед потенційних призовників і їх матерів, то позитивне ставлення до служби було б меншим.

88% опитаних росіян вважають, що збройні сили РФ спроможні захистити країну. В 2013 році цей показник складав 57%. Проте при цьому 82% громадян РФ хотіли б, щоб уряд спрямовував більші кошти на збільшення рівня життя населення, а не на військову складову. Протилежну думку розділяють лише 12% росіян.