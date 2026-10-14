У Росії масштабний збій інтернету після удару по датацентру: не працюють банківські та онлайн-сервіси

Росіяни скаржаться на проблеми з роботою Ozon, Mail.ru, «Точка Банку» та сервісів «Сбера»

У Росії зафіксували масштабні збої в роботі банківських і популярних онлайн-сервісів. Проблеми виникли, зокрема, у роботі Mail.ru, хмарного сховища «Облако Mail.ru», «Точка Банку», маркетплейсу Ozon та сервісів «Сбера». Про це свідчать дані сервісу моніторингу збоїв Downdetector, пише «Главком».

Також користувачі повідомляють про перебої в роботі «Контуру» та сервісу доставки «Самокат». Масштаб проблем охопив одразу кілька категорій цифрових послуг – від банківських операцій до електронної пошти, хмарних сховищ і онлайн-покупок.

Більшість російських онлайн-сервісів працюють з проблемами Фото: скриншот даних Downdetector

Російські медіа пов’язують збої з ударами по датацентрах «Сбербанку». Однак незалежного підтвердження того, що саме пошкодження цих об’єктів спричинило проблеми в роботі всіх перелічених платформ, наразі немає.

За даними Downdetector, користувачі скаржилися на проблеми з такими сервісами:

Mail.ru та «Облако Mail.ru»;

«Контур» і «Точка Банк»;

маркетплейс Ozon;

сервіс доставки «Самокат»;

цифрові платформи «Сбера».

Варто нагадати, що керівник фінтех-напряму компанії «Яндекс» Дмитро Пирогов зробив першу заяву після удару БпЛА по об'єкту у Володимирі, який він назвав «домом наших сервісів». Пирогов визнав, що через пошкодження інфраструктури користувачі досі не мають змоги перевірити баланс, розрахуватися за покупки чи здійснити перекази коштів.