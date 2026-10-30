Чотирилапа працівниця. У полтавській книгарні оселилася кішка Цирцея

Цирцея розважає відвідувачів, які приходять до книгарні, та любить бешкетувати

Кішка Цирцея стала зіркою соціальних мереж

У Полтаві безхатня кішка Цирцея стала зіркою мережі. Тварину прихистили працівники місцевої книгарні, де вона тепер дарує настрій відвідувачам. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Полтава.

Кішку Цирцею знайшли на смітнику друзі працівників книгарні у Полтаві. Відтоді тварина мешкає у магазині. Вона має власне місце для відпочинку у неторговому приміщенні. Вночі кішка спить у своєму куточку, а кожного ранку, коли відкривається магазин, спускається до торгової зали. «За дуже чудовим збігом обставин вона залишила життя в нашій книгарні. Вона ночує в неторговому приміщенні. У неї там є лежаночки, мисочки, водичка», – розповіла продавчиня книгарні Аліна Шкіль.

Цирцея дуже любить відвідувачів книгарні та приділяє їм увагу під час своєї робочої зміни. Кішка має паспорт та необхідні щеплення, однак через естетичні проблеми з оком постійно перебуває під наглядом ветлікарів.

У полтавській книгарні оселилася кішка Цирцея фото: Тhreads.com/@frankovychka

Цирцея стала справжньою зіркою, фото та відео із нею розлетілися мережею. Водночас полтавчани в коментарях розповідають про пригоди кішки у книгарні:

«Ну вау, бачили цю малечу, це так мило».

фото: скриншот Іnstagram

«Це клас, прийду за книгами обов'язково і до киці».

6 фото На весь екран









Кішка Цирцея розважає відвідувачів у книгарні фото з соціальних мереж

За словами очевидців, пухнаста консультантка розважає відвідувачів та не залишає без уваги їхніх улюбленців:

«Вона чіплялася на мої штани, поки я купувала книги».

фото: скриншот Іnstagram

«Вчора була, бачила. Провокаторка ще та. Прикольно було дивитись, як вона дражнила собачку коргі, і цю на руках носила по всій книгарні її тендітна власниця, обираючи собі книжки».

фото: скриншот Іnstagram

Нагадаємо, на Дніпропетровщині, у місті Кам’янському, в магазині «працює» кіт на прізвисько Анатолій. Чотирилапий має власні обов’язки та популярність серед містян. Безхатній кіт Анатолій з’явився у магазині в березні 2026 року. Спочатку він мешкав неподалік, де його підгодовували працівники. Зрештою він оселився всередині торговельного закладу