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Внаслідок нічної атаки в Києві пошкоджено ритейл-парк «Почайна»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок нічної атаки в Києві пошкоджено ритейл-парк «Почайна»
Ритейл-парк «Почайна» після ворожої атаки 22 жовтня 2026 року
фото: Київська міська прокуратура

Низка магазинів зазнали шкоди внаслідок комбінованого удару по столиці в ніч на 22 жовтня

Внаслідок атак РФ на Київ в ніч на 22 жовтня постраждав ритейл-парк «Почайна». Це підтвердила Ганна Корягіна, CEO компанії «Nhood Україна», яка керує ритейл-парком. Про це повідомляє Forbes Ukraine, передає «Главком».

Внаслідок нічної атаки в Києві пошкоджено ритейл-парк «Почайна» фото 1
фото: Київська міська прокуратура

За даними Корягіної, ритейл-парк зазнав дуже суттєвих пошкоджень. Деталі щодо пошкоджень та збитків вона не озвучує.

Росія знищила ритейл-парк «Почайна»
Росія знищила ритейл-парк «Почайна»
фото: Київська міська прокуратура

Ритейл-парк «Почайна» складається з двох будівель магазинів, загальна орендна площа – 28 200 км. в. У ритейл-парку працювали магазин спортивних товарів Decatlon, магазини одягу LC Waikiki, Argo, Colin’s, магазин товарів для дому JYSK, Aves Auto Hub, «Епіцентр» та «Нова пошта». 

Заява компанії JYSK 

Директор компанії JYSK в Україні Євген Іваниця повідомив про знищення магазину. 

«На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK – на Почайні. Магазин вигорів до тла», – написав він у Лінкедин.

За словами Іваниці, працівники та покупці не постраждали.

«Усі замовлення клієнтам будуть доставлені. Усі працівники збережуть свої робочі місця та продовжать роботу в інших магазинах мережі. Ми продовжуємо розвиватися: сьогодні підпишемо одну нову угоду оренди, завтра – ще одну», – наголосив Іваниця.

Заява компанії Decathlon

Також з міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт тимчасово не працює магазин Decathlon. Ритейлер опрацьовував всі онлайн-замовлення та відправляв їх з магазину в ритейл-парку. Через закриття магазину ритейлер наразі не зможе зв’язатися з покупцями щодо замовлень, які були оформлені 21.10.2026, йдеться у повідомленні на Facebook.

Магазин Comfy на Почайній працює у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня Київ зазнав комбінованої атаки – дронами та ракетами. Влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах.

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Теги: магазин Україна обстріл Київ

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