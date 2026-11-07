Заступник мера Хмельницького розкритикував АТБ через дії працівників під час гімну

Василь Новачок обурився тим, що працівники супермаркету починають обслуговувати покупців, поки в магазині ще лунає державний гімн

Заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок публічно звернувся до мережі супермаркетів АТБ. Посадовець запитав, чому працівники магазинів відновлюють обслуговування покупців, не дочекавшись завершення гімну України, який вмикають після хвилини мовчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця у Facebook.

«АТБ-Маркет, для чого ви вмикаєте гімн України після хвилини мовчання і при цьому, коли лунає гімн, починаєте відразу обслуговування покупців? Це свідома зневага до гімну чи просто елементарне нерозуміння?» – написав Новачок.

Посадовець вважає, що в такому разі торговельній мережі варто обмежитися хвилиною мовчання, а не вмикати гімн, під час якого триває звичайна робота магазину.

«Якщо вже так немає часу, то обмежуйтеся виключно хвилиною мовчання. Неприємно...» – підсумував заступник міського голови. У своєму дописі Новачок не уточнив, у якому саме супермаркеті він спостерігав таку ситуацію.

Допис посадовця викликав обговорення серед користувачів Facebook. Думки коментаторів розділилися: одні підтримали зауваження посадовця, інші наголосили, що не в усіх супермаркетах АТБ виникають такі ситуації.

Зокрема, Надія Пилипчук розповіла, що також спостерігала, як працівники магазину продовжували працювати під час виконання державного гімну. «Дуже неприємно. Не знаю, до кого це більше питання, чи до менеджменту, чи до співробітників, адже вони ж теж громадяни України і усвідомлюють свої дії», – написала жінка.

Водночас Юлія Парубок поділилася протилежним досвідом. За її словами, у супермаркеті АТБ в мікрорайоні Дубове під час хвилини мовчання та виконання гімну працівники припиняють роботу. «Найкращі працівники, завжди привітні і доброзичливі!» – зазначила вона.

Нагадаємо, у травні 2026 року стало відомо, що мережа супермаркетів АТБ готується запровадити нові правила проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Згідно з внутрішніми рекомендаціями, які поширили ЗМІ, о 09:00 працівники магазинів, зокрема касири, мали призупиняти роботу та розмови, щоб ушанувати пам'ять загиблих на війні.

Після хвилини мовчання передбачалося виконання гімну України тривалістю одну хвилину. У цей час працівники також мали стояти на знак поваги до держави. Водночас на момент публікації повідомлення дата запровадження нових правил залишалася невідомою.