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Ірина Білик анонсувала прем'єру легендарної новорічної композиції українською

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Співачка Ірина Білик вразила українців аноном нової версії свого хіта
фото: кадр з відео

Ірина Білик підготувала подарунок шанувальникам до новорічних свят

Народна артистка України Ірина Білик анонсувала реліз своєї легендарної новорічної композиції. Співачка переклала хіт «Мне не жаль» українською мовою та поділилася фрагментом оновленої композиції. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Так, Ірина Білик готує для шанувальників україномовну пісню «Не шкода». Авторка зауважила, що нині артисти постійно сперечаються про те, чи варто перекладати старі пісні, які відомі роками. Однак вона все ж наважилася та напередодні зимових свят представить оновлену новорічну пісню. «Можна сперечатися, чи варто взагалі чіпати пісні, які люди роками знають напам’ять. А я взяла і зробила це. Тим паче ви так довго про це просили. Ну що… Не шкода?» – написала співачка.

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У новій пісні зазвучали змінені рядки оригінального треку. Білик додала у пісню згадки про сніжинки. Чи зазвучать у цій версії слова про Новий рік, які щороку лунали на свята, поки невідомо.

Реакція мережі 

Новина про україномовний хіт Ірини Білик вразила користувачів у мережі, зокрема й її шанувальників. За словами коментаторів, вони довго чекали на українську версію пісні «Не шкода»:

  • «Ну нарешті. Тепер цей шедевр почує весь світ. Нехай пісня летить далеко-далеко, підкорює серця та дарує справжню зимову магію!»
  • «Боже, Ірино, нарешті».
  • «Ой, ну дуже гарно та милозвучно вийшло!»
  • «Та ви що! Дякую! Одна з улюблених ваших композицій!»
  • «Урааа, новорічний настрій на перших нотах».
  • «Як я чекала цю пісню».

Фрагмент з нової версії пісні Ірини Білик «Не шкода»

Не шкода тебе, шкода тільки зиму.

У сніжинок є одна лише провина, що вони тебе до безтями кохають.

Про те, що я кохаю, не знають.

До слова, торік взимку Ірина Білик також заінтригувала шанувальників несподіваним анонсом. У кадрі вона зʼявилася в червоній хутряній шапці, а також запитала аудиторію: «Вгадайте, переклад якої пісні буде наступним?». Тоді користувачі припустили, що Білик випустить україномовну версію свого хіта «Мені не шкода». 

Нагадаємо, у 2023 році співачка Ірина Білик зробила подарунок шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Сніг» українською. Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

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Теги: Ірина Білик пісня українська мова свято зима

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