Всесвітня організація охорони здоров'я назвала умови подолання епідемії



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Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що організація виділила засоби спецзахисту 56 країнам і послала 1,5 млн тестів 120 країнам

ВООЗ виділила засоби спецзахисту 56 країнам і послала 1,5 мільйонів тестів 120 країнам

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стверджують, що активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція допоможе країнам подолати новий тип коронавірусу Covid-19. Про це повідомив генеральний директор Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу організації.

За його словами, підхід повинен бути всебічним. Не тільки тестування, не тільки відстеження контактів, не тільки карантин, не тільки соціальна дистанція.

«Досвід Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру та інших країн доводить, що агресивна тестування, відстеження контактів і мобілізація населення зупиняє інфекцію», - говорить глава ВООЗ.

Він відзначає, що зараз епіцентром епідемії стала Європа, і тепер кожен день фіксується більше випадків, ніж у Китаї на піку епідемії.

Глава ВООЗ заявив, що організація виділила засоби спецзахисту 56 країнам і послала 1,5 млн тестів 120 країнам.

Зазначимо, що Швейцарія та Фінляндія ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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