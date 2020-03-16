На сайті Ради з'явився текст законопроєкту про коронавірус



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Одним з ініціаторів законопроекту є голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)». Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

«З метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 серед населення України підготовлено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих, на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», - йдеться у пояснювальній записці.

Згідно із текстом законопроєкту, передбачається, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроєкт щодо протидії коронавірусу передбачає тимчасове звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт зареєстровано 16 березня і передано на розгляд керівництву. Авторами документу є група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.

Нагадаємо, Верховній Раді запропонували передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом Covid-19. За словами Михайла Радуцького, законопроєкт буде діяти тільки три місяці.

Як повідомлялося, завтра РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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