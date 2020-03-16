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    МОК виключає проведення Олімпіади-2020 в Токіо без глядачів

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    Проведення Олімпіади-2020 під запитанням - МОК виключає проведення Олімпіади-2020 в Токіо без глядачів
    Проведення Олімпіади-2020 під запитанням
    Busines Insider

    Олімпійці, що більш ніж за чотири місяці до старту Ігор немає необхідності поспішати з рішенням про їх перенесення

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключає проведення Ігор в Токіо за закритими дверима, оскільки це суперечило б усій філософії олімпійського руху, яка прагне об'єднати людей по всьому світу на святі спорту.

    Незважаючи на те що змагання з більшості видів спорту скасовані через загрозу коронавірусу, МОК і оргкомітет Ігор в Токіо докладають всіх зусиль, щоб дати спортсменам шанс виступити в липні на літній Олімпіаді. У МОК вважають, що більш ніж за чотири місяці до старту Ігор немає необхідності поспішати з рішенням про їх перенесення.

    Разом з тим в МОК не розглядає варіант проведення Ігор без глядачів.

    «Це піде врозріз з усім, що ми відстоюємо. Олімпіада – це більше, ніж просто серія змагань, це те, що об'єднує всіх разом, свято спорту. Олімпіада за закритими дверима і без глядачів – це не варіант», - цитує представників МОК The Guardian.

    Також відзначимо, що будь-яке порушення графіку проведення Ігор буде мати серйозні наслідки для спонсорів, мовників, авіакомпаній, готелів і волонтерів, а також може призвести до втрати організаторами $ 1 млрд тільки на продажах квитків.

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    Міжнародний олімпійський комітет МОК Олімпіада-2020 коронавірус
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