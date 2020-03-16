МОК виключає проведення Олімпіади-2020 в Токіо без глядачів



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Проведення Олімпіади-2020 під запитанням Busines Insider

Олімпійці, що більш ніж за чотири місяці до старту Ігор немає необхідності поспішати з рішенням про їх перенесення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключає проведення Ігор в Токіо за закритими дверима, оскільки це суперечило б усій філософії олімпійського руху, яка прагне об'єднати людей по всьому світу на святі спорту.

Незважаючи на те що змагання з більшості видів спорту скасовані через загрозу коронавірусу, МОК і оргкомітет Ігор в Токіо докладають всіх зусиль, щоб дати спортсменам шанс виступити в липні на літній Олімпіаді. У МОК вважають, що більш ніж за чотири місяці до старту Ігор немає необхідності поспішати з рішенням про їх перенесення.

Разом з тим в МОК не розглядає варіант проведення Ігор без глядачів.

«Це піде врозріз з усім, що ми відстоюємо. Олімпіада – це більше, ніж просто серія змагань, це те, що об'єднує всіх разом, свято спорту. Олімпіада за закритими дверима і без глядачів – це не варіант», - цитує представників МОК The Guardian.

Також відзначимо, що будь-яке порушення графіку проведення Ігор буде мати серйозні наслідки для спонсорів, мовників, авіакомпаній, готелів і волонтерів, а також може призвести до втрати організаторами $ 1 млрд тільки на продажах квитків.