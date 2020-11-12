«Всі на вихід!». Радник глави Офісу президента написав заяву про відставку

Уманський оприлюднить причини відставки після прийняття рішення стосовно заяви

Ексміністр фінансів України, радник керівника Офісу президента Ігор Уманський написав заяву про звільнення. Про це він повідомив у своєму «Фейсбук», де оприлюднив фото своєї заяви на ім'я Олексія Дніпрова, керівника Апарату Офісу президента.

«Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову», - повідомив Уманський.

Він додав, що оприлюднить причини відставки після прийняття рішення стосовно заяви. Зазначимо, що Уманський у заяві допустив помилку - замість 11-го місяця, тобто листопада, він поставив дату 12.10.2020. Згодом Уманський прибрав фото заяви з помилкою, однак допис про свої наміри залишив.

Ігор Уманський написав заяву про відставку

«Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. ВідпочивайТЕ!», - емоційно написав колишній міністр.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Натомість «Епіцентр» анонсував «72-годинну» п’ятницю і не збирається закриватися на вихідні.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.