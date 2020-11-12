Хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич: Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою

За час жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень з власної дохідної частини

Хворий на коронавірус мер Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив проти карантину вихідного дня, який запровадив Кабмін.

Про це він написав у Facebook.

«Я проти карантину вихідного дня. Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно «вдарять» по наступному бюджету нашого міста», – заявив Сєнкевич.

За його словами, за час жорсткого карантину Миколаїв втратив 100 мільйонів гривень з власної дохідної частини. Мер заявив, що представники готельно-ресторанного бізнесу говорять про одне: якщо їх заклади будуть закриті на карантин вихідного дня, то і сенсу працювати взагалі немає.

«Це не просто зачинені заклади харчування – кошти на своє існування втратять тисячі працівників цієї галузі. І це напередодні зими – фінансово найскладнішої пори роки», - написав він.

Сєнкевич додав, що опиратися державним заходам протидії коронавірусу він не може, «адже у них теж є логіка».

«Фактично сьогодні місцева влада знаходиться на роздоріжжі між коронавірусом і коронакризою. Тому ми повинні обрати третій шлях – золоту середину», - написав він.

Мер запропонував уникати гучних вечірок й великих свят у закладах харчування, скоротити кількість місць за столом, працювати до 22:00.

«Окремо хочу підкреслити, що спілкування з персоналом повинно проходити в масках. Безконтактне меню. Саме таке звернення місцева влада направить на розгляд до обласної та державної комісії ТЕБ і ЧС», – написав він.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Натомість «Епіцентр» анонсував «72-годинну» п’ятницю і не збирається закриватися на вихідні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за добу 10 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.