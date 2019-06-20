Встановлено новий національний рекорд на лотерейному ринку України новини компаній



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Оператор державних лотерей «М.С.Л.» встановив черговий рекорд

В активі оператора державних лотерей «М.С.Л.» чимало здобутків: компанія працює майже 50 років на українському лотерейному ринку; також компанії належить найвідоміша вітчизняна лотерея «Лото-Забава», у якій за 20 років з’явилось 332 мільйонери та мультимільйонери, повідомляють ЗМІ.

А нещодавно компанією встановлено третій національний рекорд України, цього разу - у номінації «Єдиний український оператор державних лотерей, який протягом 6 років тричі підтвердив відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО та двічі - стандартам Світової лотерейної асоціації».

Директор з маркетингу оператора державних лотерей «М.С.Л.» Павло Вайсеро підкреслює : «Ми регулярно проводимо соціальні дослідження на предмет розуміння проблематики ігроманії, на предмет мінімізації ігроманії в Україні. Ми проводимо освітні проекти серед наших співробітників, партнерів і контрагентів».

Ще у 2013 році «М.С.Л.», першим з лотерейних операторів в Україні, пройшов сертифікацію на відповідність європейським стандартам відповідальної гри.

У 2016 році був встановлений перший національний рекорд «М.С.Л.»: «Лото-Забава» перемогла у номінації «Найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські лотереї». На той момент їх кількість складала 252 щасливчика. І того ж року компанія отримала «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» найвищого, 4-го, рівня від Світової лотерейної асоціації. Представники «М.С.Л.» підкреслюють: інтереси та безпека гравців – понад усе.

«Кожен раз, коли ми приступаємо до розробки тієї чи іншої лотереї, нового продукту або плануючи нову кампанію, ми прекрасно розуміємо, яку відповідальність ми несемо перед суспільством. Ми в першу чергу піклуємося про те, щоб для суспільства цей продукт приносив безпечний формат розваги, а не проблему, яку буде мати все суспільство», - зазначив Павло Вайсеро.

Компанія «М.С.Л.» стала єдиним українським оператором державних лотерей, який зміг тричі підтвердити відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації та двічі – Світової лотерейної асоціації. І саме їх прагнення до відкритого бізнесу має стати прикладом для інших компаній — наголошує експерт Національного Реєстру Рекордів України Віталій Зорін: «Чим більше буде таких піонерів у всіх бізнесах в Україні, тим швидше ми прийдемо до того, до чого прагнемо – до НАТО та ЄС»

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» на досягнутому зупинятися не збирається. У компанії вже почали підготовку до встановлення чергового рекорду.