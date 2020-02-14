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    Якою буде українка через 10 років? Психолог розповіла, чому роль жінок у нашому суспільстві зміцнюється

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    Катерина Гольцберг - Якою буде українка через 10 років? Психолог розповіла, чому роль жінок у нашому суспільстві зміцнюється
    Катерина Гольцберг

    «Якщо ж жінка відмовляється ставати матір’ю, то вона стає навіть не рівною чоловіку, а навіть його випереджає»

    Можливості чоловіків і жінок стали майже однаковими. Таку думку в інтерв’ю  «Главкому» висловила практикуючий психолог Катерина Гольцберг.

    «Із винайденням пральної машини та мультиварки можливості чоловіків із жінками практично зрівнялися, єдине, чого не може чоловік, це народжувати», - визнає психолог.

    На думку Гольцберг, «якщо ж жінка відмовляється ставати матір’ю, то вона стає навіть не рівною чоловіку, а навіть його випереджає».

    «У багатьох речах жінка виявляє більшу гнучкість, маневреність – те, чого чоловік у силу своїх психологічних особливостей проявити не може. Тому я згодна із багатьма футурологами: роль жінок у суспільстві зміцнюється», - пояснила психолог.

    Водночас, Гольцберг не виключає можливості того, що «маятник може хитнутися у протилежний бік». «Зверніть увагу: жінок у хіджабах на вулицях європейських містечок дедалі більшає», - застерегла психолог.

    Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сімї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

    Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.

     Читайте більше: Психолог Катерина Гольцберг: Патріархальна сім’я міцніша за партнерську, але чи щасливіша?
    Психоаналiз сім'я жінка чоловік Катерина Гольцберг
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