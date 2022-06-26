«Не спрячетесь нигде». Президент к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине

Зеленский дал обещание всем, кто бьет по по жилым домам украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 июня обратися к тем россиянам,

«Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде», – сказал он.

Также Владимир Зеленский вечером 26 июня обратися к белорусам, откуда двое суток массировано запускають ракети по Украине.

«Вас втягивают в войну... В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать», – сказал Зеленский.