  1. Головна
  2. Новини
  3. «Не спрячетесь нигде». Президент к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине
рус
    Новини

    «Не спрячетесь нигде». Президент к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине

    &laquo;Суд &ndash; вот что вас всех ожидает&raquo; - «Не спрячетесь нигде». Президент к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине
    «Суд – вот что вас всех ожидает»
    фото: Офис президента

    Зеленский дал обещание всем, кто бьет по по жилым домам украинцев

    Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 июня обратися к тем россиянам,

    «Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде», – сказал он.

    Также Владимир Зеленский вечером 26 июня обратися к белорусам, откуда двое суток массировано запускають ракети по Украине.

    «Вас втягивают в войну... В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать», – сказал Зеленский.

    Теги: росія окупанти суд війна Україна Владимир Зеленский президент военные окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Не спрячетесь нигде». Президент к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине