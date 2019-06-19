В’ятрович не виключив, що піде в коаліцію зі «Слугою народу»



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В’ятрович не збирається йти на жодні компроміси в питаннях гуманітарної політики

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович, який іде на вибори в парламент за списком «Європейської солідарності» Петра Порошенка, не виключив участі у коаліції з президентською партією «Слуга народу».

На цьому етапі В’ятровичу «важко сказати», чи готовий він піти у коаліцію зі «Слугою народу».

«Треба зрозуміти, що таке «Слуга народу», що вони будуть робити. Я досі не розумію, що таке президент Зеленський у питаннях, які для мене важливі. Я не збираюся йти на жодні компроміси в питаннях гуманітарної політики і я не розумію, яким чином їх бачить президент Зеленський. Тим паче я не розумію, як їх буде бачити партія «Слуга народу», — сказав голова Інституту нацпам’яті в ефірі на Громадському.

В’ятрович зазначив, що, наприклад, в разі спроби скасувати мовний закон або внести до нього зміни, він не буде співпрацювати з президентською партією.

«Для мене це та червона лінія, за яку ми не маємо права заходити», — наголосив він.

Також В’ятрович зауважив, що в списку «Слуги народу» можна знайти політиків з діаметрально протилежними поглядами.

«У списку Зеленського є відверті українофоби, люди, які ненавидять все українське, а разом з тим є люди, що пройшли через Майдан», — резюмував він.

Нагадаємо, В’ятрович іде 25-м номером у списку «Європейської солідарності» Порошенка на виборах у Верховну Раду.