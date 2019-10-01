Палата представників США вимагає від Джуліані надати документи про Україну



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Конгресмени бажають, щоб Джуліані виконав їхню вимогу до 15 жовтня

Проаналізувавши документи, Конгрес хоче з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Як повідомляє Reuters, це необхідно для розслідування, яке стосується імпічменту президента.

«Наш запит включає в себе розслідування тверджень, що заслуговують довіри, про те, що ви діяли як агент президента в схемі, спрямованій на просування його особистих політичних інтересів шляхом зловживання повноваженнями адміністрації президента», - сказали голови комітету у листі до Джуліані.

Демократи бажають вивчити кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи і смс-повідомлення, які могли б відноситися до «спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року» в США. Проаналізувавши ці документи, Конгрес хоче з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа.

Конгресмени бажають, щоб Джуліані виконав їхню вимогу до 15 жовтня.

Голова у закордонних справах Еліот Енгель, голова розвідки Адам Шифф і голова з нагляду Елайджа Каммінгс також розіслали листи з подібними вимогами бізнесменові Семену Кисліну, у якого були ділові контакти з Трампом, а також трьом соратникам Джуліані, в тому числі бізнесменові Льву Парнасу і інвестору Ігорю Фрумана. Ці троє людей, за даними різних ЗМІ, допомагали представити Джуліані в провідних українських політичних колах.

Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.