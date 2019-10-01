  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Палата представників США вимагає від Джуліані надати документи про Україну

    • Розсилка
    Конгресмени бажають, щоб Джуліані виконав їхню вимогу до 15 жовтня - Палата представників США вимагає від Джуліані надати документи про Україну
    Конгресмени бажають, щоб Джуліані виконав їхню вимогу до 15 жовтня

    Проаналізувавши документи, Конгрес хоче з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа

    Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

    Як повідомляє Reuters, це необхідно для розслідування, яке стосується імпічменту президента.

    «Наш запит включає в себе розслідування тверджень, що заслуговують довіри, про те, що ви діяли як агент президента в схемі, спрямованій на просування його особистих політичних інтересів шляхом зловживання повноваженнями адміністрації президента», - сказали голови комітету у листі до Джуліані.

    Демократи бажають вивчити кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи і смс-повідомлення, які могли б відноситися до «спроб президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року» в США. Проаналізувавши ці документи, Конгрес хоче з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з представниками адміністрації Трампа.

    Конгресмени бажають, щоб Джуліані виконав їхню вимогу до 15 жовтня.

    Голова у закордонних справах Еліот Енгель, голова розвідки Адам Шифф і голова з нагляду Елайджа Каммінгс також розіслали листи з подібними вимогами бізнесменові Семену Кисліну, у якого були ділові контакти з Трампом, а також трьом соратникам Джуліані, в тому числі бізнесменові Льву Парнасу і інвестору Ігорю Фрумана. Ці троє людей, за даними різних ЗМІ, допомагали представити Джуліані в провідних українських політичних колах.

    Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді. 

    Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

    Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

    Читайте також: 
    Читайте також
    США Дональд Трамп адвокат документи скандал розслідування Україна Рудольф Джуліані
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ