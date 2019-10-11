  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джуліані опублікував ймовірний доказ втручання України у вибори США

    • Розсилка
    Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані - Джуліані опублікував ймовірний доказ втручання України у вибори США
    Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані

    Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США

    Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році. Про це він написав в Twitter.

    Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США.

    У повідомленні йдеться мова про переписку між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, у якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).

    egijkn3xkaubmxf

    Зазначимо, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, документів, що були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.

    Раніше повідомлялося, що міністра енергетики США зобов’язали надати «українські» документи у справі про імпічмент Трампа.

    Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

    Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Читайте також: 
    США вибори Дональд Трамп документи розслідування імпічмент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ