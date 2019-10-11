Джуліані опублікував ймовірний доказ втручання України у вибори США
Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США
Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році. Про це він написав в Twitter.
Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США.
У повідомленні йдеться мова про переписку між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, у якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).
Зазначимо, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, документів, що були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.
Раніше повідомлялося, що міністра енергетики США зобов’язали надати «українські» документи у справі про імпічмент Трампа.
Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.
Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.
Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.