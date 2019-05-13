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    Windrose розпочала продаж квитків на рейси Київ-Одеса і Одеса-Тель-Авів

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    Windrose розпочала продаж квитків на рейси Київ-Одеса і Одеса-Тель-Авів

    Мінімальна вартість авіаквитків економ-класу Київ-Одеса, доступна в системах бронювання, стартує від 1200 грн в один бік

    Авіакомпанія Windrose відкрила продаж квитків на регулярні рейси Київ-Одеса і Одеса-Тель-Авів, які будуть здійснюватись двічі на тиждень: щочетверга і щонеділі від 4 липня до 29 серпня включно.

    Із Києва до Одеси літак вилітатиме о 05:15 щочетверга і щонеділі о 11:35, а у зворотному напрямку Одеса - Київ о 15:40 щочетверга та щонеділі о 21:45.  За маршрутом Одеса-Тель-Авів щочетверга о 07:45 та щонеділі о 14:05, у зворотному Тель-Авів - Одеса щочетверга о 11:45, щонеділі о 17:50. 

    Мінімальна вартість авіаквитків економ-класу Київ-Одеса, доступна в системах бронювання, стартує від 1200 грн в один бік або від 2400 грн в обидва боки.

    Квитки Одеса-Тель-Авів продаються за ціною від 5600 грн в один бік і від 7800 грн в два. У вартість включено перевезення ручної поклажі вагою до 5 кг та габаритами до 55х40х20 см, а також багаж вагою до 23 кг.

    Раніше повідомлялося, що угорський авіаперевізник Wizz Air відновлює з 30 червня рейси за сезонним маршрутом Київ-Люблін (Польща).

    Джерело: ТСН

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